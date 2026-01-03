Тейлор Фриц заявил о проблемах со здоровьем, из-за которых он может приостановить карьеру

Американский теннисист шестая ракетка мира Тейлор Фриц рассказал, что из-за проблем с коленом может приостановить выступления. Перед сезоном-2026 он проходил восстановление из-за повреждения сухожилия, но этот процесс до сих пор не завершился. Если ситуация ухудшится, он возьмёт паузу. Сегодня, 3 января, Фриц уступил Баэсу в матче на United Cup.

«Я почти всю предсезонку провёл, восстанавливаясь после проблем с сухожилием колена, однако это процесс, который требует много месяцев. Я не мог забрать много розыгрышей, потому что стараюсь не перегружать себя. Будет трудно набрать очки и выигрывать матчи, чтобы чувствовать себя комфортно, совмещая это с контролем боли в колене. Буду пытаться играть и продолжать реабилитацию во время поездок и прогрессировать, но, если это не сработает через пару месяцев, тогда придётся полностью остановиться и решить проблему», — сказал Фриц на пресс-конференции.