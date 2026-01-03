Александра Эала получила уайлд-кард от домашнего турнира на Филиппинах

53-я ракетка мира Александра Эала получила уайлд-кард от турнира категории WTA-125, который пройдёт на её родине — в Маниле (Филиппины). Об этом стало известно из карточки турнира на сайте WTA.

Соревнования в Маниле состоятся впервые в истории. Матчи запланированы на период с 26 по 31 января на хардовом покрытии.

Александра Эала в сезоне-2025 дошла до полуфинала на турнире WTA-1000 в Майами (США), сыграла в финале соревнований WTA-250 в Истбурне (Великобритания) и в 1/4 финала в Сан-Паулу (Бразилия). В её активе также золотая медаль Игр Юго-Восточной Азии. В последний раз спортсмены из Филиппин побеждали на этих соревнованиях в 1999 году. Тогда золото взяла Марикрис Фернандес.