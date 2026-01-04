Скидки
Теннис

Александр Зверев — Таллон Грикспор, результат матча 4 января 2026, счет 2:0, групповой этап United Cup

Александр Зверев в двух сетах обыграл Грикспора в матче группового этапа United Cup — 2026
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев добился победы в рамках группового этапа United Cup — 2026. В матче группы F он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора — 7:5, 6:0.

United Cup. Группа F
04 января 2026, воскресенье. 04:45 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		0
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. За это время Зверев подал 15 эйсой, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Грикспора три эйса, три двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

По итогам двух матчей Германия ведёт в противостоянии с Нидерландами 2-0 в рамках группы F на United Cup — 2026. В первой встрече Ева Лис обыграла Сюзан Ламенс (6:2, 6:2).

На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп.

Календарь United Cup
Сетка United Cup
