Александр Зверев в двух сетах обыграл Грикспора в матче группового этапа United Cup — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев добился победы в рамках группового этапа United Cup — 2026. В матче группы F он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора — 7:5, 6:0.

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. За это время Зверев подал 15 эйсой, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Грикспора три эйса, три двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

По итогам двух матчей Германия ведёт в противостоянии с Нидерландами 2-0 в рамках группы F на United Cup — 2026. В первой встрече Ева Лис обыграла Сюзан Ламенс (6:2, 6:2).

На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп.