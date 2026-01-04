Александр Зверев в двух сетах обыграл Грикспора в матче группового этапа United Cup — 2026
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев добился победы в рамках группового этапа United Cup — 2026. В матче группы F он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора — 7:5, 6:0.
United Cup. Группа F
04 января 2026, воскресенье. 04:45 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. За это время Зверев подал 15 эйсой, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Грикспора три эйса, три двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
По итогам двух матчей Германия ведёт в противостоянии с Нидерландами 2-0 в рамках группы F на United Cup — 2026. В первой встрече Ева Лис обыграла Сюзан Ламенс (6:2, 6:2).
На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп.
