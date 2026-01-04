Анастасия Потапова обыграла Дарью Касаткину в первом круге турнира в Брисбене

50-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова победила в матче первого круга турнира в Брисбене. Она оказалась сильнее 37-го номера рейтинга из Австралии Дарьи Касаткиной. Итоговый счёт — 7:5, 4:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты. За это время Потапова подала семь эйсов, пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 15. На счету Касаткиной четыре эйса, 16 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Анастасия Потапова встретится с представительницей России 21-летней Дианой Шнайдер, которая является 21-й ракеткой мира и 12-й сеянной на турнире.