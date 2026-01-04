Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова — Дарья Касаткина, результат матча 4 января 2026, счет 2:1, 1-й круг, Брисбен

Анастасия Потапова обыграла Дарью Касаткину в первом круге турнира в Брисбене
Комментарии

50-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова победила в матче первого круга турнира в Брисбене. Она оказалась сильнее 37-го номера рейтинга из Австралии Дарьи Касаткиной. Итоговый счёт — 7:5, 4:6, 6:4.

Брисбен (ж). 1-й круг
04 января 2026, воскресенье. 05:10 МСК
Дарья Касаткина
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		4 6
         
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты. За это время Потапова подала семь эйсов, пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 15. На счету Касаткиной четыре эйса, 16 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Анастасия Потапова встретится с представительницей России 21-летней Дианой Шнайдер, которая является 21-й ракеткой мира и 12-й сеянной на турнире.

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
Материалы по теме
Сорана Кырстя обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в первом круге турнира в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android