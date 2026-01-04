Сорана Кырстя обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в первом круге турнира в Брисбене

43-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя победила в матче первого круга турнира в Брисбене. Она оказалась сильнее 47-го номера рейтинга из России Анастасии Павлюченковой. Итоговый счёт — 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За это время Кырстя подала девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Павлюченковой два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге Сорана Кырстя встретится с представительницей Латвии 28-летней Еленой Остапенко, которая является 23-й ракеткой мира и 14-й сеяной на турнире.