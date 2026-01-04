Сорана Кырстя обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в первом круге турнира в Брисбене
Поделиться
43-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя победила в матче первого круга турнира в Брисбене. Она оказалась сильнее 47-го номера рейтинга из России Анастасии Павлюченковой. Итоговый счёт — 6:3, 6:1.
Брисбен (ж). 1-й круг
04 января 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За это время Кырстя подала девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Павлюченковой два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Во втором круге Сорана Кырстя встретится с представительницей Латвии 28-летней Еленой Остапенко, которая является 23-й ракеткой мира и 14-й сеяной на турнире.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2026
-
07:44
-
06:50
-
05:56
- 3 января 2026
-
23:10
-
22:47
-
22:41
-
22:15
-
20:55
-
19:50
-
19:45
-
19:41
-
19:34
-
19:26
-
18:58
-
18:53
-
18:34
-
18:15
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:25
-
17:10
-
16:46
-
16:02
-
15:00
-
14:48
-
14:25
-
12:33
-
11:25
-
10:57
-
10:28
-
09:58
-
06:46
-
00:41