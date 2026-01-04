Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сорана Кырстя — Анастасия Павлюченкова, результат матча 4 января 2026, счет 2:0, 1-й круг, Брисбен

Сорана Кырстя обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в первом круге турнира в Брисбене
Комментарии

43-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя победила в матче первого круга турнира в Брисбене. Она оказалась сильнее 47-го номера рейтинга из России Анастасии Павлюченковой. Итоговый счёт — 6:3, 6:1.

Брисбен (ж). 1-й круг
04 января 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За это время Кырстя подала девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Павлюченковой два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге Сорана Кырстя встретится с представительницей Латвии 28-летней Еленой Остапенко, которая является 23-й ракеткой мира и 14-й сеяной на турнире.

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
Материалы по теме
Александр Зверев в двух сетах обыграл Грикспора в матче группового этапа United Cup — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android