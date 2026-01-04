Жоао Фонсека снялся с турнира ATP-250 в Брисбене

24-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека снялся с турнира категории ATP-250, который проходит в австралийском Брисбене. Причиной стала травма нижней части спины. Место Фонсеки заменит лаки-лузер. Об этом сообщил официальный сайт ATP.

В сезоне-2025 Фонсека одержал победу на двух турнирах. Он стал победителем турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария) и на соревнованиях категории АТР-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. В первом круге Фонсека должен был сыграть с американцем Райлли Опелкой. Также на турнире планируется участие 13-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева.