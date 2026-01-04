Бадоса/Соболенко обыграли Самсонову/Шуай на турнире WTA-500 в Брисбене
Дуэт представительницы Испании Паулы Бадосы и первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко в первом круге обыграл пару россиянки Людмилы Самсоновой и китаянки Чжан Шуай в матче парного разряда на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене. Встреча продлилась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3) в пользу Бадосы/Соболенко.
Брисбен — парный разряд (ж). 1-й круг
04 января 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Паула Бадоса
Арина Соболенко
П. Бадоса А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Людмила Самсонова
Чжан Шуай
Л. Самсонова Ч. Шуай
Во время встречи Бадоса и Соболенко сделали восемь эйсов, допустили три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из четырёх. Самсонова и Шуай подали навылет один раз, допустили две двойные ошибки и тоже не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти.
