Александрова/Андреева обыграли Хаочин/Синьюй на турнире WTA-500 в Брисбене

Дуэт двух россиянок, Екатерины Александровой и Мирры Андреевой, в первом круге обыграл пару представительницы Тайбэя Чань Хаочин и китаянки Цзян Синьюй в матче парного разряда на турнире WTA-500, который проходит в австралийском Брисбене. Встреча продлилась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу российских теннисисток.

Во время встречи Хаочин/Синьюй подали навылет один раз, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. Александрова/Андреева сделали два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

Следующими соперницами россиянок будут победительницы матча между двумя американками Софией Кенин и Дезире Кравчик и парой казахстанской теннисистки Анны Данилиной и сербки Александры Крунич.