Александрова/Андреева обыграли Хаочин/Синьюй на турнире WTA-500 в Брисбене

Комментарии

Дуэт двух россиянок, Екатерины Александровой и Мирры Андреевой, в первом круге обыграл пару представительницы Тайбэя Чань Хаочин и китаянки Цзян Синьюй в матче парного разряда на турнире WTA-500, который проходит в австралийском Брисбене. Встреча продлилась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу российских теннисисток.

Брисбен — парный разряд (ж). 1-й круг
04 января 2026, воскресенье. 08:50 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Цзян Синьюй
Китай
Цзян Синьюй
Ч. Хаочин Ц. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Е. Александрова М. Андреева

Во время встречи Хаочин/Синьюй подали навылет один раз, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. Александрова/Андреева сделали два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

Следующими соперницами россиянок будут победительницы матча между двумя американками Софией Кенин и Дезире Кравчик и парой казахстанской теннисистки Анны Данилиной и сербки Александры Крунич.

Сетка турнира в Брисбене (парный разряд)
