Александрова/Андреева обыграли Хаочин/Синьюй на турнире WTA-500 в Брисбене

Дуэт двух россиянок, Екатерины Александровой и Мирры Андреевой, в первом круге обыграл пару представительницы Тайбэя Чань Хаочин и китаянки Цзян Синьюй в матче парного разряда на турнире WTA-500, который проходит в австралийском Брисбене. Встреча продлилась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу российских теннисисток.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Во время встречи Хаочин/Синьюй подали навылет один раз, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. Александрова/Андреева сделали два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.
Следующими соперницами россиянок будут победительницы матча между двумя американками Софией Кенин и Дезире Кравчик и парой казахстанской теннисистки Анны Данилиной и сербки Александры Крунич.
- 4 января 2026
-
11:00
-
10:27
-
10:09
-
09:59
-
09:32
-
09:30
-
07:44
-
06:50
-
05:56
- 3 января 2026
-
23:10
-
22:47
-
22:41
-
22:15
-
20:55
-
19:50
-
19:45
-
19:41
-
19:34
-
19:26
-
18:58
-
18:53
-
18:34
-
18:15
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:25
-
17:10
-
16:46
-
16:02
-
15:00
-
14:48
-
14:25
-
12:33