«Ожидала, что будет непросто». Потапова — после победы над Касаткиной
50-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова, ранее представлявшая Россию и обыгравшая на турнире WTA-500 в Брисбене австралийку Дарью Касаткину, прокомментировала свою победу.
Брисбен (ж). 1-й круг
04 января 2026, воскресенье. 05:10 МСК
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
Анастасия Потапова
А. Потапова
«Мы впервые играли друг с другом, но мы давно знакомы, и она прекрасная спортсменка. Я ожидала, что будет непросто.
Честно говоря, я старалась не думать о счёте, пыталась лишь фокусироваться на каждом очке, и, думаю, это то, что мне действительно сегодня помогло.
Мне кажется, это мой шестой или седьмой раз здесь [с учётом квалификации]. Когда я сюда приехала впервые, была ещё тинейджером, в 16 или 17 лет. И, признаться, я всегда с нетерпением жду этого турнира, потому что он мой любимый в году», — приводит слова Потаповой Tennis Australia.
