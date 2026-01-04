Скидки
«Ожидала, что будет непросто». Потапова — после победы над Касаткиной

50-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова, ранее представлявшая Россию и обыгравшая на турнире WTA-500 в Брисбене австралийку Дарью Касаткину, прокомментировала свою победу.

Брисбен (ж). 1-й круг
04 января 2026, воскресенье. 05:10 МСК
Дарья Касаткина
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		4 6
         
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Мы впервые играли друг с другом, но мы давно знакомы, и она прекрасная спортсменка. Я ожидала, что будет непросто.

Честно говоря, я старалась не думать о счёте, пыталась лишь фокусироваться на каждом очке, и, думаю, это то, что мне действительно сегодня помогло.

Мне кажется, это мой шестой или седьмой раз здесь [с учётом квалификации]. Когда я сюда приехала впервые, была ещё тинейджером, в 16 или 17 лет. И, признаться, я всегда с нетерпением жду этого турнира, потому что он мой любимый в году», — приводит слова Потаповой Tennis Australia.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
