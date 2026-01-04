Скидки
Теннис

«Картина не поменяется». Вероника Кудерметова — о соперничестве Алькараса и Синнера

«Картина не поменяется». Вероника Кудерметова — о соперничестве Алькараса и Синнера
Комментарии

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова считает, что в ближайшие годы соперничество первой и второй ракеток мира, Карлоса Алькараса и Янника Синнера, сохранится, а также назвала выдающиеся качества обоих игроков.

– Как считаете, есть ли в мужском теннисе сейчас тот, кто в ближайшие годы сможет встать вровень по качеству игры с Синнером и Алькарасом?
– Сложный вопрос. Алькарас и Синнер сейчас на таком уровне, что в ближайшие два года рядом с ними точно никто стоять не будет. Возможно, появится какой-то самородок и начнёт быстро прогрессировать, но это всё равно время. Мы уже два года подряд наблюдаем в мужском теннисе одни и те же финалы. Раньше были Надаль, Федерер и Джокович, которые втроём разыгрывали титулы «Большого шлема». Сейчас мы наблюдаем противостояние Синнера и Алькараса. И, думаю, в ближайшие годы картина не поменяется.

– Если вкратце, в чём феномен Синнера и Алькараса по сравнению с другими теннисистами?
– Синнер, по мне, вообще как робот. Практически никогда не ошибается, делает всё очень быстро и чётко. А Алькарас больше творец, он много комбинирует на корте. Сначала создаёт определённый ритм, потом тут же его обрывает. Он сам по себе очень быстрый. Алькарас и Синнер – это примеры, на которые обязано равняться подрастающее поколение.

– Укороченные мячи Алькараса – это что-то потрясающее…
– Да, таким тонким чувством мяча очень сложно обладать. И так уметь бить эти укороченные – безумно трудно, — приводит слова Кудерметовой «Татар-Информ Спорт».

