«Она ни с кем не советовалась». Вероника Кудерметова — о смене сестрой гражданства

«Она ни с кем не советовалась». Вероника Кудерметова — о смене сестрой гражданства
30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова заявила, что её младшая сестра Полина, в декабре перешедшая под флаг Узбекистана, ни с кем не советовалась перед принятием решения о смене гражданства, а также назвала предполагаемые причины этого перехода.

– Не так давно стало известно, что ваша сестра, Полина Кудерметова, теперь будет выступать за сборную Узбекистана. С чем связано её решение?
– Если откровенно, немного больная тема для меня. Я не одобряю её выбор, она ни с кем не советовалась, это её личный выбор. Я полагаю, что её мотивация в смене спортивного гражданства имеет и финансовый подтекст, и желание попасть на Олимпиаду. Всё-таки в статусе российской спортсменки ей было сложновато претендовать на высокие строчки в рейтинге. А в составе Узбекистана она будет уже третьей или даже второй спортсменкой в рейтинге, — приводит слова Кудерметовой «Татар-информ Спорт».

