Тиафо обыграл Вукича в первом круге турнира ATP-250 в Брисбене

30-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл австралийца Александара Вукича (84-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Встреча продлилась ровно один час и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Тиафо.

В ходе матча Вукич подал навылет три раза и допустил три двойные ошибки. Тиафо сделал три эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Тиафо может оказаться 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев, который проведёт в первом круге матч с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем.