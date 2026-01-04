Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тиафо обыграл Вукича в первом круге турнира ATP-250 в Брисбене

Тиафо обыграл Вукича в первом круге турнира ATP-250 в Брисбене
Комментарии

30-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл австралийца Александара Вукича (84-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Встреча продлилась ровно один час и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Тиафо.

Брисбен (м). 1-й круг
04 января 2026, воскресенье. 10:10 МСК
Александар Вукич
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

В ходе матча Вукич подал навылет три раза и допустил три двойные ошибки. Тиафо сделал три эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Тиафо может оказаться 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев, который проведёт в первом круге матч с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем.

Сетка турнира ATP-250 в Брисбене
Материалы по теме
Медведев сменил причёску к старту сезона. Даниил вот-вот сыграет первый матч в 2026-м
Медведев сменил причёску к старту сезона. Даниил вот-вот сыграет первый матч в 2026-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android