Тиафо обыграл Вукича в первом круге турнира ATP-250 в Брисбене
30-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл австралийца Александара Вукича (84-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Встреча продлилась ровно один час и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Тиафо.
Брисбен (м). 1-й круг
04 января 2026, воскресенье. 10:10 МСК
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
В ходе матча Вукич подал навылет три раза и допустил три двойные ошибки. Тиафо сделал три эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Тиафо может оказаться 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев, который проведёт в первом круге матч с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем.
