«Хотелось подойти и извиниться». Кудерметова — о попытке Руне с ней познакомиться

Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что история о том, как датский теннисист Хольгер Руне пытался с ней познакомиться, оказалась в открытом доступе не по её желанию.

– Летом прошлого года на подкасте у Елены Весниной вы рассказывали, что в одной из социальных сетей вам писал датский теннисист Хольгер Руне с целью познакомиться. И эта история очень сильно разлетелась по СМИ, стала обсуждаться. Как вы чувствовали себя после выхода интервью и такой огласки?
– На самом деле после того интервью я очень сильно и долго переживала, потому что получилось некрасиво и неправильно. Это был просто наш личный разговор с Леной Весниной во время настройки камер перед интервью, я не думала, что это вставят в итоговый выпуск. То есть история про Руне была за кадром. Я ещё попросила не вставлять этот фрагмент. Но по итогу подкаст вышел, и получилось достаточно провокационно.

С другой стороны, я понимала, что ничего такого не сказала. Ну написал мне Руне, я ответила, что у меня есть муж. Мы оба посмеялись, и на этом всё. Проблема оказалась в том, что это вылилось в общественность, все СМИ об этом написали и получилась некрасивая ситуация. Мне потом, когда я видела Руне на турнирах, было так стыдно перед ним. Хотелось подойти и извиниться.

– Значит, до Руне эта история дошла?
– Конечно, дошла! К нему подошли мальчики – Саша Зверев, Карен Хачанов, всё ему перевели и смеялись потом. Они всё это ещё перевели на английский, поэтому да, это летало в общественности очень долго, — приводит слова Кудерметовой «Татар-информ Спорт».

