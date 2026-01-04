Турнир WTA-500 в Брисбене, 2026: результаты матчей 4 января
Сегодня, 4 января, стартовал турнир категории WTA-500 в австралийском Брисбене. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей одиночного разряда первого соревновательного дня турнира.
Теннис. Турнир WTA-500 в Брисбене, 2026. Результаты матчей 4 января:
- Эмилиана Аранго (Колумбия) — Маккартни Кесслер (США) — 1:6, 3:6;
- Эльза Жакемо (Франция) — Айла Томлянович (Австралия) — 1:6, 3:6;
- Дарья Касаткина (Австралия) — Анастасия Потапова (Австрия) — 5:7, 6:4, 4:6;
- Сорана Кырстя (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:1;
- Софья Кенин (США) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:4, 4:6, 6:3;
- Жаклин Кристиан (Румыния) — Мари Боузкова (Чехия) — 4:6, 3:6.
