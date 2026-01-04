Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос и Коккинакис одержали победу на старте турнира в Брисбене в парном разряде

Кирьос и Коккинакис одержали победу на старте турнира в Брисбене в парном разряде
Комментарии

Чемпион Australian Open — 2022 в парном разряде австралийский теннисист Ник Кирьос и его соотечественник Танаси Коккинакис вышли во второй круг турнира в Брисбене в парном разряде. На старте турнира они одолели пару Мэттью Эбден (Австралия)/Раджив Рам (США). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 10:8.

Встреча продлилась 1 час 35 минут. За это время Кирьос и Коккинакис четыре раза подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету их соперников семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Ранее Ник Кирьос и Танаси Коккинакис заявили, что снова сыграют вместе на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

Материалы по теме
Медведев сменил причёску к старту сезона. Даниил вот-вот сыграет первый матч в 2026-м
Медведев сменил причёску к старту сезона. Даниил вот-вот сыграет первый матч в 2026-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android