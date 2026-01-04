Кирьос и Коккинакис одержали победу на старте турнира в Брисбене в парном разряде

Чемпион Australian Open — 2022 в парном разряде австралийский теннисист Ник Кирьос и его соотечественник Танаси Коккинакис вышли во второй круг турнира в Брисбене в парном разряде. На старте турнира они одолели пару Мэттью Эбден (Австралия)/Раджив Рам (США). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 10:8.

Встреча продлилась 1 час 35 минут. За это время Кирьос и Коккинакис четыре раза подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету их соперников семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Ранее Ник Кирьос и Танаси Коккинакис заявили, что снова сыграют вместе на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.