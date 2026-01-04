Скидки
Лёнер Тьен уверенно вышел во второй круг турнира в Брисбене

Комментарии

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел во второй круг турнира категории ATP в Брисбене (Австралия). В стартовом для себя матче он обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Брисбен (м). 1-й круг
04 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Встреча теннисистов продлилась 1 час 31 минуту. За это время Тьен сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету аргентинца два эйса, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В основной сетке турнира заявлен один россиянин — Даниил Медведев, возглавивший посев турнира. Свой первый матч он проведёт с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем.

