Лёнер Тьен уверенно вышел во второй круг турнира в Брисбене
Поделиться
28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел во второй круг турнира категории ATP в Брисбене (Австралия). В стартовом для себя матче он обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.
Брисбен (м). 1-й круг
04 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Встреча теннисистов продлилась 1 час 31 минуту. За это время Тьен сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету аргентинца два эйса, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
В основной сетке турнира заявлен один россиянин — Даниил Медведев, возглавивший посев турнира. Свой первый матч он проведёт с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2026
-
17:16
-
17:14
-
16:50
-
15:54
-
13:42
-
12:52
-
11:55
-
11:34
-
11:16
-
11:00
-
10:27
-
10:09
-
09:59
-
09:32
-
09:30
-
07:44
-
06:50
-
05:56
- 3 января 2026
-
23:10
-
22:47
-
22:41
-
22:15
-
20:55
-
19:50
-
19:45
-
19:41
-
19:34
-
19:26
-
18:58
-
18:53
-
18:34
-
18:15
-
17:59
-
17:50
-
17:47