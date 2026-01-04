Медведев — о Синнере и Алькарасе: в одном конкретном матче их можно обыграть

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о конкуренции с лидерами мирового рейтинга Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

«Сейчас Синнер и Алькарас действительно сильнее всех. Когда Синнер совсем молодым выходил в четвертьфинал «Ролан Гаррос», по мощности ударов с задней линии он уже тогда превосходил всех, включая Надаля. Когда соперник бьёт сильнее, попадает в корт, не уступает в скорости и подаче, обыграть его очень сложно, но стоит пробовать.

По стабильности, которую оба показали в прошлом году, почти невозможно приблизиться к ним на дистанции сезона. Но «Большие шлемы» – это отдельная история. В одном конкретном матче их можно обыграть. Возможно, из 10 встреч побед будет немного, но цель всегда одна – найти этот шанс и реализовать его», – сказал Медведев на пресс-конференции.