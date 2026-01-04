Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, Серена не будет завидовать». Винус Уильямс — о её тандеме с Элиной Свитолиной

«Надеюсь, Серена не будет завидовать». Винус Уильямс — о её тандеме с Элиной Свитолиной
Винус Уильямс
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала её тандем с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной. Теннисистки встали в пару на турнире WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Американка надеется, что этим не вызовет гнев у своей сестры — Серены.

«Мы всегда были соперницами, но наконец-то оказались в одной команде. Надеюсь, Серена не будет завидовать», — приводит слова Винус Уильямс ASB Classic в социальных сетях.

Турнир в Окленде пройдёт с 5 по 11 января. Винус также выйдет на корт в одиночном разряде. Там на старте ей попалась польская теннисистка Магда Линетт. В первом круге соревнований тандем встретится с Александрой Эалой (Филиппины) и Ивой Йович (США).

Материалы по теме
Винус Уильямс сыграет с Элиной Свитолиной в парном разряде турнира в Окленде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android