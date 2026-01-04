Скидки
Белинда Бенчич обыграла Жасмин Паолини в матче United Cup

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла восьмого номера мирового рейтинга итальянку Жасмин Паолини в матче группового этапа United Cup. Счёт — 6:4, 6:3.

United Cup. Группа C
04 января 2026, воскресенье. 12:15 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Бенчич ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Паолини один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Швейцария и Италия выступают в группе С, куда также входит Франция.

