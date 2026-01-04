Стэн Вавринка проиграл Флавио Коболли в матче United Cup

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (157-я ракетка мира) в мачте группового этапа United Cup уступил итальянцу Флавио Коболли (22-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. В её рамках Вавринка восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Коболли восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Швейцария и Италия выступают в группе С, куда также входит Франция.