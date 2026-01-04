Скидки
Бадоса — об игре в паре с Соболенко: предпочитаю, чтобы ты была на моей стороне корта

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась об игре в паре с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко на турнире WTA-500 в Брисбене. На старте спортсменки обыграли пару Людмилы Самсоновой и Чжан Шуай со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

«Предпочитаю, чтобы ты была на моей стороне корта… Первая победа в году с Ариной Соболенко. Сабадоса вернулась», — написала Бадоса в социальных сетях.

«Моя девочка», — ответила Соболенко.

В четвертьфинале соревнований в Брисбене Соболенко и Бадоса сыграют с парой Кристина Букша/Эллен Перес. Паула и Арина также выступят в одиночном разряде турнира в Австралии. Во втором круге испанская спортсменка сыграет с Мари Боузковой, а белорусская теннисистка встретится с Анной Бондарь или Кристиной Букшей.

