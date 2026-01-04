Скидки
Ник Кирьос: думаю, болельщики меня запомнят как артиста

Ник Кирьос
Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своём предназначении в спорте. Спортсмен известен громкими своими высказываниями. В 2022 году он дошёл до финала Уимблдона, после этого у него началась череда травм.

«У меня были потрясающие матчи. Я играл на самых больших аренах. Просто хочу пройти через это и быть довольным своим результатом.

В конечном счёте хочу выйти и устроить шоу для для болельщиков. Думаю, меня запомнят как артиста, как человека, который был немного хаотичным и непредсказуемым, но при этом артистом», — приводит слова Кирьоса Федерация тенниса Австралии.

Новый сезон Кирьос начинает с выступления на домашнем турнире в Брисбене.

