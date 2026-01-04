Ник Кирьос поделился ожиданиями от участия в домашнем турнире в Брисбене

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился эмоциями от участия в турнире категории АТР-250 в Брисбене. Из нескольких домашних турниров Брисбен — единственный, где он побеждал.

«У меня остались отличные воспоминания от этого места. Для меня Брисбен — один из лучших турниров, на которых вообще можно играть в туре.

Не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова почувствовать то же самое. Но просто быть здесь, быть частью австралийского теннисного лета, очевидно, особенно для каждого австралийского теннисиста», — приводит слова Кирьоса Федерация тенниса Австралии.

В первом круге соревнования в Брисбене Ник Кирьос сразится с американцем Александром Ковачевичем.