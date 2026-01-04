Скидки
Андрей Рублёв перед турниром в Гонконге учился готовить яичный пирог

Андрей Рублёв перед турниром в Гонконге учился готовить яичный пирог
Российский теннисист 16-я ракетка мира Андрей Рублёв перед стартом турнира АТР-250 в Гонконге принял участие в мастер-классе по приготовлению яичного пирога. Кадрами кулинарного процесса в пекарне в социальных сетях поделилась пресс-служба Hong Kong Tennis Open.

Фото: Hong Kong Tennis Open

Фото: Hong Kong Tennis Open

Фото: Hong Kong Tennis Open

Ранее прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Гонконге в парном разряде. В основной сетке соревнований сыграют россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов. На старте они встретятся с чешскими теннисистами Петром Ноузой и Патриком Риклем.

Во втором круге одиночного разряда россиянин сыграет с победителем встречи между У Ибином (Китай) и Фабианом Марожаном (Венгрия).

