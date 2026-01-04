Турнир WTA-500 в Брисбене: расписание матчей на 5 января

Завтра, 5 января, в Брисбене, Австралия, состоится второй соревновательный день хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого круга, которые начнутся ночью по московскому времени. На корт выйдут россиянки Анна Блинкова и Анна Калинская.

Турнир WTA-500 в Брисбене. Расписание на 5 января (время — московское):

4:00. Чжан Шуай (Китай, Q) — Эшлин Крюгер (США);

4:00. Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — Ребекка Шрамкова (Словакия, Q);

5:30. Анна Бондарь (Венгрия, Q) — Кристина Букша (Испания);

5:30. Оливия Гадеки (Австралия, Q) — Энн Ли (США);

7:00. Каролина Плишкова (Чехия) — Хейли Баптист (США);

7:00. Александра Саснович (Беларусь, Q) — Анна Блинкова (Россия);

8:30. Тереза Валентова (Чехия) — Анна Калинская (Россия).

10:00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Магдалена Френх (Польша).

11:00. Даяна Ястремская (Украина) — Талия Гибсон (Австралия, WC).

13:00. Татьяна Мария (Германия) — Эмерсон Джонс (Австралия, WC).