«Моя жизнь не была лёгкой». Эмма Наварро — о том, что является дочерью миллиардера

Американская теннисистка 15-я ракетка мира Эмма Наварро высказалась о разговорах касательно состояния её семьи. Отец спортсменки Бен Наварро является миллиардером и владельцем турнира в Чарльстоне.

«Не нравится, когда меня определяют только этим. Моя жизнь не была легкой. Я не из тех, кто ищет свет софитов. Если можно оставаться незаметной — это идеально. Если кто-то меня недооценивает, это совершенно не беспокоит. Они вольны так думать, а я же просто продолжу играть в свой теннис», — приводит слова Наварро Ski-Nordique со ссылкой на New Zealand Herald.

Завтра, 5 января, Эмма Наварро сыграет в первом круге турнира в Окленде. Её соперницей стала 73-я ракетка мира из Великобритании Франческа Джонс.