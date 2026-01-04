Скидки
Теннис

Новак Джокович объявил об уходе из Ассоциации профессиональных теннисистов

Новак Джокович
Комментарии

24-кратный победитель ТБШ, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что покидает Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA). На данный шаг спортсмена побудил ряд факторов.

«После тщательного обдумывания принял решение полностью выйти из Профессиональной ассоциации теннисистов (PTPA). Это решение связано с сохраняющимися вопросами к прозрачности, управлению и тому, как были представлены мой голос и мой образ.

Горжусь той точкой зрения, которую мы разделяли с Вашеком Поспишилом, когда основывали PTPA. Это стремление дать игрокам более сильный и независимый голос. Но стало очевидно, что мои ценности и мой подход больше не совпадают с нынешним направлением развития организации.

Я продолжу сосредотачиваться на теннисе, своей семье и вкладе в спорт теми способами, которые соответствуют моим принципам. Желаю игрокам и всем причастным всего наилучшего в дальнейшем, но для меня эта глава теперь закрыта», — написал Джокович в социальных сетях.

PTPA была основана в 2020 году при активном участии Джоковича. Ранее ассоциация обвинила ATP, WTA, ITF и ITIA в злоупотреблениях и вопиющем пренебрежении к благополучию игроков. В качестве истцов выступили такие известные теннисисты, как Ник Кирьос, Райлли Опелка, Варвара Грачёва и Сорана Кырстя.

