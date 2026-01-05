Барбора Крейчикова обыграла Малене Хельгё на United Cup

Скидки
Барбора Крейчикова — Малена Хельгё результат 5 января 2026, счет 2:0, United Cup

Комментарии

65-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла представительницу Норвегии 532-ю ракетку мира Малене Хельгё в матче группового этапа United Cup со счётом 6:4, 6:3.

United Cup. Группа D
05 января 2026, понедельник. 02:40 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Крейчикова восемь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хельгё два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Швейцария и Италия выступают в группе D, куда также входит Австралия.

