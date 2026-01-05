Барбора Крейчикова обыграла Малене Хельгё на United Cup
Поделиться
65-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла представительницу Норвегии 532-ю ракетку мира Малене Хельгё в матче группового этапа United Cup со счётом 6:4, 6:3.
United Cup. Группа D
05 января 2026, понедельник. 02:40 МСК
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Малене Хельгё
М. Хельгё
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Крейчикова восемь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хельгё два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Швейцария и Италия выступают в группе D, куда также входит Австралия.
Комментарии
- 5 января 2026
-
04:23
- 4 января 2026
-
23:48
-
23:34
-
22:23
-
22:01
-
21:37
-
21:31
-
20:53
-
17:32
-
17:16
-
17:14
-
16:50
-
15:54
-
13:42
-
12:52
-
11:55
-
11:34
-
11:16
-
11:00
-
10:27
-
10:09
-
09:59
-
09:32
-
09:30
-
07:44
-
06:50
-
05:56
- 3 января 2026
-
23:10
-
22:47
-
22:41
-
22:15
-
20:55
-
19:50
-
19:45
-
19:41