Барбора Крейчикова обыграла Малене Хельгё на United Cup

65-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла представительницу Норвегии 532-ю ракетку мира Малене Хельгё в матче группового этапа United Cup со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Крейчикова восемь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хельгё два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Швейцария и Италия выступают в группе D, куда также входит Австралия.