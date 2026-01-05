Гауфф неожиданно с «баранкой» уступила испанке Бузас Манейро на United Cup

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф неожиданно проиграла в матче группового этапа United Cup. Представительница США не смогла одолеть 41-й номер рейтинга из Испании Джессику Бузас Манейро. Матч завершился со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 0:6.

Встреча в группе А продолжалась 2 часа 11 минут. За это время Гауфф один раз подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бузас Манейро три эйса, восемь двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. США и Испания выступают в группе А, куда также входит Аргентина.

