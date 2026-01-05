Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Себастьян Корда обыграл Валантена Вашеро на старте турнира в Брисбене

Себастьян Корда обыграл Валантена Вашеро на старте турнира в Брисбене
Комментарии

48-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел во второй круг турнира категории ATP в Брисбене (Австралия). В стартовом для себя матче он обыграл поляка Валантена Вашеро (31). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Брисбен (м). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 04:10 МСК
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		3
7 7 		6
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Встреча теннисистов продлилась 1 час 27 минут. За это время Корда сделал 10 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Напомним, в основной сетке турнира заявлен лишь один россиянин — Даниил Медведев, возглавивший посев турнира. Свой первый матч он проведёт с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем сегодня. Ориентировочное время начала матча — 11:30 мск.

Материалы по теме
«Подача и игра у сетки». Даниил Медведев рассказал, над чем работал перед сезоном-2026
«Подача и игра у сетки». Даниил Медведев рассказал, над чем работал перед сезоном-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android