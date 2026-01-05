Себастьян Корда обыграл Валантена Вашеро на старте турнира в Брисбене
48-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел во второй круг турнира категории ATP в Брисбене (Австралия). В стартовом для себя матче он обыграл поляка Валантена Вашеро (31). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:3.
Встреча теннисистов продлилась 1 час 27 минут. За это время Корда сделал 10 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Напомним, в основной сетке турнира заявлен лишь один россиянин — Даниил Медведев, возглавивший посев турнира. Свой первый матч он проведёт с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем сегодня. Ориентировочное время начала матча — 11:30 мск.
