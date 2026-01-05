Скидки
Якуб Меншик — Каспер Рууд, результат матча 5 января 2026, счёт 2:0, группа D, United Cup

Якуб Меншик переиграл Каспера Рууда на United Cup
19-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик обыграл представителя Норвегии 12-ю ракетку мира Каспера Рууда в матче группового этапа United Cup со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

United Cup. Группа D
05 января 2026, понедельник. 04:40 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 8
5 		6 6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Меншик 16 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Рууда ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Чехия и Норвегия выступают в группе D, куда также входит Австралия.

