Якуб Меншик переиграл Каспера Рууда на United Cup

19-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик обыграл представителя Норвегии 12-ю ракетку мира Каспера Рууда в матче группового этапа United Cup со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Меншик 16 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Рууда ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Чехия и Норвегия выступают в группе D, куда также входит Австралия.

Материалы по теме Барбора Крейчикова обыграла Малене Хельгё на United Cup

Самый продолжительный теннисный матч: