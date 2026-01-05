Медведев — Фучович: онлайн-трансляция матча турнира ATP-250 в Брисбене начнётся в 11:30
Сегодня, 5 января, на хардовых кортах Брисбена (Австралия) состоится матч первого круга турнира категории ATP-250 между 13-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, занимающим в мировом рейтинге 55-е место.
Брисбен (м). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 11:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Мартон Фучович
М. Фучович
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Её начало запланировано на 11:30 мск.
Теннисисты играли на турнирах друг с другом шесть раз с учётом «челленджеров». Медведев побеждал пять раз, Фучович оказывался сильнее россиянина лишь единожды.
Победитель матча между Медведевым и Фучовичем во втором круге сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
