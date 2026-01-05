Скидки
Теннис Новости

Светлана Кузнецова рассказала, как посетила на праздниках ледовое шоу

Светлана Кузнецова рассказала, как посетила на праздниках ледовое шоу
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, как во время новогодних праздников посетила ледовое шоу.

«Дорогие друзья, рада приветствовать вас в новом году!

Свой первый пост посвящу рекомендации — как с удовольствием выбраться из «цепких лап» дивана и оторваться от салатов.

Вчера я побывала на ледовом шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Белоснежка». Начну с того, что 2 января Яна отмечает день рождения, но всегда встречает его на работе. Она невероятный профессионал! И, конечно, это отражается в шоу: потрясающие костюмы, декорации — произведение искусства и артисты, среди которых Саша Плющенко и Арсений, настоящие таланты. Шоу смотрится буквально на одном дыхании.

Если думаете, куда выбраться в ближайшие дни — очень рекомендую! Спектакли идут до 9 января», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.

