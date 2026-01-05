Блинкова уступила белоруске Саснович в первом круге турнира WTA-500 в Брисбене

62-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице Беларуси Александре Саснович, занимающей 114-е место в мировом рейтинге, в матче первого круга турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. Встреча продлилась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 5:7, 1:6 в пользу Саснович.

Во время матча Саснович не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Блинкова также не подала навылет ни разу, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Александры Саснович станет датская теннисистка Клара Таусон.