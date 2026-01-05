Скидки
Блинкова уступила белоруске Саснович в первом круге турнира WTA-500 в Брисбене

Блинкова уступила белоруске Саснович в первом круге турнира WTA-500 в Брисбене
Комментарии

62-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице Беларуси Александре Саснович, занимающей 114-е место в мировом рейтинге, в матче первого круга турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. Встреча продлилась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 5:7, 1:6 в пользу Саснович.

Брисбен (ж). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 09:05 МСК
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Во время матча Саснович не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Блинкова также не подала навылет ни разу, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Александры Саснович станет датская теннисистка Клара Таусон.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
