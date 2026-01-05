Скидки
Кэти Бултер будет тренироваться у бывшего наставника Шараповой

106-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер намерена тренироваться у Майкла Джойса — бывшего наставника пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой. Об этом сообщил Sky Sports.

Ранее британка на протяжении трёх лет работала с сербским тренером Биляной Веселинович, однако прекратила сотрудничество с ней год назад.

Джойс сотрудничал с Шараповой с 2004 по 2011 год. Под его руководством она выигрывала Australian Open, Открытый чемпионат США, достигла первой строчки мирового рейтинга.

Первым соревнованием в 2026 году для британской теннисистки станет турнир WTA-250 в новозеландском Окленде.

