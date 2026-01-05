Фриц обыграл Мунара в матче турнира United Cup
Поделиться
Американский теннисист Тейлор Фриц (шестая ракетка мира) обыграл представителя Испании Хауме Мунара (33-е место в мировом рейтинге) в матче группы A турнира United Cup. Встреча продлилась 3 часа 13 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6).
United Cup. Группа A
05 января 2026, понедельник. 07:45 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 8
|
|6
|6 6
Хауме Мунар
Х. Мунар
По ходу матча Фриц сделал 16 эйсов, допустил семь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. Мунар подал навылет 14 раз, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.
На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Помимо США и Испании, в группе A присутствует Аргентина.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 января 2026
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:56
-
10:37
-
09:57
-
09:46
-
07:22
-
07:07
-
06:20
-
04:23
- 4 января 2026
-
23:48
-
23:34
-
22:23
-
22:01
-
21:37
-
21:31
-
20:53
-
17:32
-
17:16
-
17:14
-
16:50
-
15:54
-
13:42
-
12:52
-
11:55
-
11:34
-
11:16
-
11:00
-
10:27
-
10:09
-
09:59
-
09:32
-
09:30
-
07:44