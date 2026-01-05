Фриц обыграл Мунара в матче турнира United Cup

Американский теннисист Тейлор Фриц (шестая ракетка мира) обыграл представителя Испании Хауме Мунара (33-е место в мировом рейтинге) в матче группы A турнира United Cup. Встреча продлилась 3 часа 13 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6).

По ходу матча Фриц сделал 16 эйсов, допустил семь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. Мунар подал навылет 14 раз, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Помимо США и Испании, в группе A присутствует Аргентина.