Фриц обыграл Мунара в матче турнира United Cup

Фриц обыграл Мунара в матче турнира United Cup
Американский теннисист Тейлор Фриц (шестая ракетка мира) обыграл представителя Испании Хауме Мунара (33-е место в мировом рейтинге) в матче группы A турнира United Cup. Встреча продлилась 3 часа 13 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6).

United Cup. Группа A
05 января 2026, понедельник. 07:45 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 7 8
6 4 		6 6 6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

По ходу матча Фриц сделал 16 эйсов, допустил семь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. Мунар подал навылет 14 раз, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Помимо США и Испании, в группе A присутствует Аргентина.

Сетка турнира United Cup
