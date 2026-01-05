Скидки
Теннис

Зверев в двух сетах уступил Хуркачу на турнире United Cup

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в двух сетах уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу (72-е место в мировом рейтинге) в матче группы F турнира United Cup. Встреча продлилась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 3:6, 4:6 в пользу Хуркача.

United Cup. Группа F
05 января 2026, понедельник. 09:35 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

По ходу матча Зверев сделал семь эйсов, не допустил двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Хуркач подал навылет 21 раз, также не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Помимо Германии и Польши, в группе F находятся Нидерланды.

Сетка турнира United Cup
