Зверев в двух сетах уступил Хуркачу на турнире United Cup

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в двух сетах уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу (72-е место в мировом рейтинге) в матче группы F турнира United Cup. Встреча продлилась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 3:6, 4:6 в пользу Хуркача.

По ходу матча Зверев сделал семь эйсов, не допустил двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Хуркач подал навылет 21 раз, также не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Помимо Германии и Польши, в группе F находятся Нидерланды.