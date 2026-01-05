Опелка обыграл Суини в первом круге турнира ATP-250 в Брисбене

Американский теннисист Райлли Опелка (52-я ракетка мира) обыграл австралийца Дэйна Суини в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Встреча продлилась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Опелки.

По ходу матча Опелка подал навылет 21 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Дэйн Суини сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки.

Следующим соперником Опелки станет польский теннисист Камиль Майхшак (62-я ракетка мира).

В прошлом году Опелка становился финалистом этого турнира, однако по ходу последнего матча снялся из-за травмы запястья, и победа была присвоена его сопернику Иржи Легечке.

Турнир в Брисбене завершится 11 января.