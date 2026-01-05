Скидки
Попырин проиграл Алису в матче первого круга турнира ATP-250 в Брисбене

Австралийский теннисист Алексей Попырин (50-я ракетка мира) проиграл представителю Франции Кентену Алису (91-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Встреча продлилась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 7:5, 3:6, 4:6 в пользу Алиса.

Брисбен (м). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 09:35 МСК
Алексей Попырин
50
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Кентен Алис
91
Франция
Кентен Алис
К. Алис

По ходу матча Попырин подал навылет 13 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Алис сделал 14 эйсов, также допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником французского теннисиста станет победитель матча между американцем Брэндоном Накашимой и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Сетка турнира ATP-250 в Брисбене
