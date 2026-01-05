Попырин проиграл Алису в матче первого круга турнира ATP-250 в Брисбене
Австралийский теннисист Алексей Попырин (50-я ракетка мира) проиграл представителю Франции Кентену Алису (91-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Встреча продлилась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 7:5, 3:6, 4:6 в пользу Алиса.
Брисбен (м). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 09:35 МСК
50
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
91
Кентен Алис
К. Алис
По ходу матча Попырин подал навылет 13 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Алис сделал 14 эйсов, также допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником французского теннисиста станет победитель матча между американцем Брэндоном Накашимой и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
