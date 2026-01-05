Чилич вышел во второй круг турнира ATP-250 в Гонконге
Хорватский теннисист Марин Чилич (70-я ракетка мира) вышел во второй круг турнира ATP-250 в Гонконге, обыграв представителя Франции Адриана Маннарино (68-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменов продлилась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Чилича.
Гонконг. 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 10:15 МСК
70
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
68
Адриан Маннарино
А. Маннарино
В ходе встречи Чилич сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Маннарино ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.
Во втором круге турнира в Гонконге Чилич сыграет с португальским теннисистом Нуну Боржешем (45-я ракетка мира).
