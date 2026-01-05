Скидки
Марин Чилич — Адриан Маннарино, результат матча 5 января 2026, счёт 2:0; 1-й круг ATP-250 Гонконг

Чилич вышел во второй круг турнира ATP-250 в Гонконге
Комментарии

Хорватский теннисист Марин Чилич (70-я ракетка мира) вышел во второй круг турнира ATP-250 в Гонконге, обыграв представителя Франции Адриана Маннарино (68-е место в мировом рейтинге). Встреча спортсменов продлилась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Чилича.

Гонконг. 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 10:15 МСК
Марин Чилич
70
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Адриан Маннарино
68
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

В ходе встречи Чилич сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Маннарино ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира в Гонконге Чилич сыграет с португальским теннисистом Нуну Боржешем (45-я ракетка мира).

Сетка турнира ATP-250 в Гонконге
