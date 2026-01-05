Калинская обыграла Валентову и вышла во второй круг «пятисотника» в Брисбене
33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Чехии Терезу Валентову (60-е место в мировом рейтинге) и вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Встреча двух спортсменок продлилась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Калинской.
Брисбен (ж). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 10:40 МСК
60
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
33
Анна Калинская
А. Калинская
В ходе встречи Валентова сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Калинская подала навылет два раза, также допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.
Следующей соперницей Анны Калинской станет американка Джессика Пегула.
