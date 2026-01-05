Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тереза Валентова — Анна Калинская, результат матча 5 января 2026, счёт 0:2; 1-й круг WTA 500 в Брисбене

Калинская обыграла Валентову и вышла во второй круг «пятисотника» в Брисбене
Комментарии

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Чехии Терезу Валентову (60-е место в мировом рейтинге) и вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Встреча двух спортсменок продлилась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Калинской.

Брисбен (ж). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 10:40 МСК
Тереза Валентова
60
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В ходе встречи Валентова сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Калинская подала навылет два раза, также допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Следующей соперницей Анны Калинской станет американка Джессика Пегула.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
Материалы по теме
Медведев — во 2-м круге Брисбена! Калинская тоже победила, а Блинкова выбыла. LIVE!
Live
Медведев — во 2-м круге Брисбена! Калинская тоже победила, а Блинкова выбыла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android