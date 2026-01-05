Калинская обыграла Валентову и вышла во второй круг «пятисотника» в Брисбене

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Чехии Терезу Валентову (60-е место в мировом рейтинге) и вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Встреча двух спортсменок продлилась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Калинской.

В ходе встречи Валентова сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Калинская подала навылет два раза, также допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Следующей соперницей Анны Калинской станет американка Джессика Пегула.