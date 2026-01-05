Наварро проиграла британке Джонс в первом круге турнира WTA-250 в Окленде
15-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро проиграла британке Франческе Джонс (72-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Встреча продлилась 2 часа 41 минуту и завершилась со счётом 5:7, 6:2, 4:6 в пользу Джонс.
Окленд (ж). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 08:55 МСК
72
Франческа Джонс
Ф. Джонс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
15
Эмма Наварро
Э. Наварро
В ходе встречи Джонс сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. Эмма Наварро подала навылет четыре раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Франчески Джонс станет австрийка Синья Краус, являющаяся 108-й ракеткой мира.
