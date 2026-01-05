Скидки
Франческа Джонс — Эмма Наварро, результат матча 5 января 2026, счёт 2:1; 1-й круг WTA-500 Окленд

Наварро проиграла британке Джонс в первом круге турнира WTA-250 в Окленде
Комментарии

15-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро проиграла британке Франческе Джонс (72-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Встреча продлилась 2 часа 41 минуту и завершилась со счётом 5:7, 6:2, 4:6 в пользу Джонс.

Окленд (ж). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 08:55 МСК
Франческа Джонс
72
Великобритания
Франческа Джонс
Ф. Джонс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 6
5 		6 4
         
Эмма Наварро
15
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

В ходе встречи Джонс сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. Эмма Наварро подала навылет четыре раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Франчески Джонс станет австрийка Синья Краус, являющаяся 108-й ракеткой мира.

Сетка турнира WTA-250 в Окленде
