Аманда Анисимова впервые в карьере стала третьей ракеткой мира

Американская теннисистка Аманда Анисимова поднялась на третье место в рейтинге WTA, обновлённом в понедельник, 5 января. Она обошла свою соотечественницу Кори Гауфф, которая потеряла очки за прошлогоднее выступление на United Cup.

В сезоне-2025 Аманда Анисимова выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open. На Итоговом турнире WTA — 2025 Анисимова одержала две победы на групповом этапе, в полуфинале она потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в трёх сетах (3:6, 6:3, 3:6). В июле Аманда дебютировала в топ-10 мирового рейтинга.

Сезон Анисимова начнёт на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).