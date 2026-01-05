Даниил Медведев с победы начал сезон-2026, обыграв Фучовича в 1-м круге турнира в Брисбене

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно начал сезон-2026. В первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) он одержал уверенную победу над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (54-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Фучовича ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с американцем Фрэнсисом Тиафо.