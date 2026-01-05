Скидки
Теннис

Даниил Медведев — Мартон Фучович, результат матча 5 января 2026, счет 2:0, 1-й круг ATP 250 Брисбен

Даниил Медведев с победы начал сезон-2026, обыграв Фучовича в 1-м круге турнира в Брисбене
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно начал сезон-2026. В первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) он одержал уверенную победу над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (54-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Брисбен (м). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 12:00 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Мартон Фучович
54
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Фучовича ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
