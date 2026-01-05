Скидки
Даяна Ястремская — Талия Гибсон, результат матча 5 января 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA 500 Брисбен

Ястремская на двух тай-брейках обыграла Гибсон в первом круге турнира в Брисбене
Комментарии

27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). На старте соревнований она обыграла австралийку Талию Гибсон (118-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Брисбен (ж). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 11:25 МСК
Даяна Ястремская
27
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 4
         
Талия Гибсон
118
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон

Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Ястремская выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Гибсон восемь эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге турнира в Брисбене Даяна Ястремская сыграет с канадкой Лейлой Фернандес (13-я сеяная).

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
