Ястремская на двух тай-брейках обыграла Гибсон в первом круге турнира в Брисбене

27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). На старте соревнований она обыграла австралийку Талию Гибсон (118-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Ястремская выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Гибсон восемь эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге турнира в Брисбене Даяна Ястремская сыграет с канадкой Лейлой Фернандес (13-я сеяная).