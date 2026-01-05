Ястремская на двух тай-брейках обыграла Гибсон в первом круге турнира в Брисбене
27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). На старте соревнований она обыграла австралийку Талию Гибсон (118-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).
Брисбен (ж). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 11:25 МСК
27
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
118
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Ястремская выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Гибсон восемь эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Во втором круге турнира в Брисбене Даяна Ястремская сыграет с канадкой Лейлой Фернандес (13-я сеяная).
