«Определённо худшие». Кори Гауфф раскритиковала американских болельщиков

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф подвергла критике слабую поддержку американских фанатов на United Cup — 2026 в Австралии.

«Мне кажется, в этом плане мы определённо худшие в теннисном плане. Я всегда говорила, что хотела бы, чтобы наша страна болела за нас на турнирах так же активно, как поддерживают более мелкие страны.

Думаю, это потому, что наша страна сильна во многих видах спорта, поэтому это просто сложно. В Мельбурн приезжает больше американцев, чем в Сидней. Я бы хотела видеть больше американцев, чем в прошлом году», — сказала Гауфф на пресс-конференции.