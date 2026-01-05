Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Определённо худшие». Кори Гауфф раскритиковала американских болельщиков

«Определённо худшие». Кори Гауфф раскритиковала американских болельщиков
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф подвергла критике слабую поддержку американских фанатов на United Cup — 2026 в Австралии.

«Мне кажется, в этом плане мы определённо худшие в теннисном плане. Я всегда говорила, что хотела бы, чтобы наша страна болела за нас на турнирах так же активно, как поддерживают более мелкие страны.

Думаю, это потому, что наша страна сильна во многих видах спорта, поэтому это просто сложно. В Мельбурн приезжает больше американцев, чем в Сидней. Я бы хотела видеть больше американцев, чем в прошлом году», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Материалы по теме
Аманда Анисимова впервые в карьере стала третьей ракеткой мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android