Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек в трёх сетах одолела Еву Лис в матче United Cup — 2026

Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала первую победу в сезоне-2026. В рамках матча группового этапа на турнире United Cup — 2026 она обыграла Еву Лис из Германии (39-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

United Cup. Группа F
05 января 2026, понедельник. 11:20 МСК
Ева Лис
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Ранее Хуберт Хуркач обыграл Александра Зверева (6:3, 6:4). Таким образом, Польша обыграла Германию со счётом 2-0.

Матч продолжался 2 часа 30 минут. За это время Швёнтек выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. На счету Лис ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.

