Кори Гауфф объяснила свои скандальные слова о худших американских болельщиках

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф объяснила свою критику поддержки американских болельщиков на турнирах.

«Хочу объяснить, потому что люди вырывают слова из контекста. Я не ожидаю, что люди будут ездить на турниры, чтобы смотреть, как мы играем. Но есть много турниров в США и за рубежом, которые посещают американцы независимо от того, кто играет (за исключением US Open), где люди приходят и не особо болеют за своих соотечественников.

В то время как представители небольших стран приезжают со своими цветами и флагами, и ясно, кого они поддерживают. Я просто говорила со своей точки зрения. Поверьте, я понимаю финансовый аспект и знаю, что теннис не доступен для всех. Это был скорее комментарий для тех, кто приезжает на турниры, и я хотела бы, чтобы они были такими же увлечёнными, как и представители других стран, особенно в командных соревнованиях.

Люди мне ничего не должны, я просто честно ответила на заданный мне вопрос. Это было обычное наблюдение, которое я заметила относительно других стран по сравнению с моей, вот и всё. Тем не менее я благодарна за любую поддержку», — написала Гауфф на личной странице в соцсетях.

