Даниил Медведев прокомментировал первую победу в 2026 году

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою первую победу на турнире в 2026 году. В первом круге соревнований в Брисбене (Австралия) он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (54-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.

«Я играл отлично, доволен своим уровнем. Я мог бы пару раз лучше сыграть на подаче, но в целом я отлично играл с задней линии. Доволен своим первым матчем в этом году», — приводит слова Медведева сайт ATP.

За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с американцем Фрэнсисом Тиафо.