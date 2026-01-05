Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев прокомментировал первую победу в 2026 году

Даниил Медведев прокомментировал первую победу в 2026 году
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою первую победу на турнире в 2026 году. В первом круге соревнований в Брисбене (Австралия) он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (54-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Брисбен (м). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 12:00 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Мартон Фучович
54
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

«Я играл отлично, доволен своим уровнем. Я мог бы пару раз лучше сыграть на подаче, но в целом я отлично играл с задней линии. Доволен своим первым матчем в этом году», — приводит слова Медведева сайт ATP.

За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Материалы по теме
Медведев за час выиграл стартовый матч сезона! Даниил — во втором круге Брисбена
Медведев за час выиграл стартовый матч сезона! Даниил — во втором круге Брисбена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android