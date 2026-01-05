Даниил Медведев прокомментировал первую победу в 2026 году
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою первую победу на турнире в 2026 году. В первом круге соревнований в Брисбене (Австралия) он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (54-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.
Брисбен (м). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 12:00 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
54
Мартон Фучович
М. Фучович
«Я играл отлично, доволен своим уровнем. Я мог бы пару раз лучше сыграть на подаче, но в целом я отлично играл с задней линии. Доволен своим первым матчем в этом году», — приводит слова Медведева сайт ATP.
За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с американцем Фрэнсисом Тиафо.
