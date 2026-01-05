Скидки
Медведев оценил предсезонную подготовку под руководством Юханссона

Медведев оценил предсезонную подготовку под руководством Юханссона
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от работы с тренером Томасом Юханссоном во время подготовки к сезону-2026.

«В прошлом году, когда мы начинали, это был пробный период. В конце сезона у нас была возможность посмотреть, получится ли что-нибудь. Всё шло отлично, не только в плане результатов, но и в плане взаимоотношений, как на корте, так и вне его. Мы понимаем друг друга. Предсезонная подготовка была отличная», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Ранее Медведев начал сезон-2026 с победы в первом круге на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Комментарии
